Man mishandeld in Tilburg, politie in buurt op zoek naar dader(s)

TILBURG - Op de Umberstraat in Tilburg is zaterdagavond een man mishandeld. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie meldde in eerste instantie dat er een overval was, maar dit blijkt toch niet zo te zijn.

“We doen onderzoek naar wat er precies heeft plaatsgevonden. Waarom er eerst aan een overval werd gedacht is niet duidelijk”, vertelt een politiewoordvoerder.



Man naar ziekenhuis

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een omstander had hij een hoofdwond. Het is niet bekend of de man door een of meerdere daders is mishandeld.



De mishandeling zou in of bij een auto hebben plaatsgevonden. Agenten zijn in de buurt op zoek naar de mishandelaar(s).