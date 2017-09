Michael van Gerwen heeft slechts negen minuten nodig voor 6-0 zege

MANNHEIM - Op de German Darts Grand Prix heeft Michael van Gerwen weinig tijd nodig gehad om de volgende ronde te halen. De darter uit Vlijmen had slechts negen minuten nodig om Richard North met 6-0 van het bord te vegen. Ook Benito van de Pas en Jelle Klaasen bereikten de achtste finale.

Van Gerwen speelde in Duitsland tegen Richard North, de nummer 68 van de wereldranglijst. De Engelsman had geen enkele kans tegen een ontketende Van Gerwen. Mighty Mike gooide een gemiddelde van 111. Hij kreeg in totaal acht pijlen op een dubbel, zes waren er raak.



North kreeg twee keer een kans om een leg te pakken, hij wist de kansen niet te verzilveren. In de achtste finale speelt de regerend wereldkampioen tegen Gerwyn Price.



Naast Van Gerwen zitten ook Van de Pas en Klaasen bij de laatste zestien. Van de Pas won met 6-2 van Jamie Caven. De Engelsman kreeg tien pijlen op een dubbel, maar slechts twee gingen er raak. Van de Pas kwam tot een uitgooipercentage van ruim 66 procent. De Tilburger speelt zondag tegen Darren Webster.Klaasen neemt het in de achtste finale op tegen Kyle Anderson. Hij had het niet makkelijk tegen Jaimy Bain. Ondanks een gemiddelde van ruim 84 en een uitgooipercentage van 37,5 procent won Klaasen met 6-4.