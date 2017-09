Fernando Lewis na grote misser: 'Ik kan wel door de grond zakken' [VIDEO]

TILBURG - Het wil nog steeds niet lukken bij Willem II. De Tilburgers wisten ook het duel met directe concurrent ADO Den Haag niet te winnen. Het werd 1-2 voor de ploeg uit Den Haag.

Het meest opvallende moment van de avond was de misser van Fernando Lewis. "Er kwam een hoge bal in de zestien", legt Lewis uit. "Ik wilde hem vanuit de lucht wegwerken, maar ik raakte hem helemaal verkeerd."



"Uiteindelijk kwam Hooi voor de bal. Voor mijn gevoel heb ik hem maar licht geraakt. Maar er was contact en de scheidsrechter besloot een penalty te geven. Ik kon toen wel door de grond zakken."



De teleurstelling was ook bij trainer Erwin van de Looi groot. "We zijn zwaar teleurgesteld, daar hoef je niet moeilijk over te doen. In de eerste helft hebben we veel te weinig initiatief genomen. We hebben veel te voorzichtig gespeeld. Ik denk dan: ga los, geef alles, ga eroverheen. Je maakt dan ook fouten, maar fouten met overtuiging in het spel en dat ga je allerlei kansen creëren, daar ben ik van overtuigd. In de tweede helft ging dat wel beter."Voor Jop van der Linden was de avond, ondanks de nederlaag, toch positief. Hij speelde voor het eerst in lange tijd voor een hele wedstrijd in de eredivisie. "Daar ben ik wel heel erg blij mee, maar de teleurstelling van de nederlaag overheerst wel."Volgens Van der Linden hoeven de supporters zich nog geen grote zorgen te maken. "Het seizoen is nog jong. Er zijn pas vier wedstrijden gespeeld. Dus ik denk dat wij gewoon positief moeten blijven en iets meer gas moeten geven vanaf de eerste minuut."