Albert Heijn in Berghem krijgt weer volle schappen, producten komen maandag binnen

BERGHEM - De schappen van de Albert Heijn in Berghem zullen weer worden gevuld. De supermarkt laat weten dat er vanaf maandag weer producten geleverd worden. De winkel was zo’n twee weken leeg vanwege een conflict tussen de ondernemer en het hoofdkantoor.

De vestiging kreeg geen goederen van Albert Heijn omdat ondernemer Gerrit van Noort een flinke betalingsachterstand zou hebben. Van Noort stapte naar de rechter, maar die heeft uiteindelijk geen uitspraak gedaan. De partijen gaven aan er toch onderling uit te willen komen.



Goed nieuws

Dit is blijkbaar gelukt, want de AH in Berghem schrijft zaterdagavond op Facebook dat ze goed nieuws heeft en dat er volgende week weer leveringen binnenkomen. Het personeel verwacht dat de schappen dinsdag weer helemaal gevuld zijn.



‘Nogmaals onze welgemeende excuses voor de afgelopen weken. En hartelijk dank voor de lieve steunbetuigingen en het vertrouwen vanuit u’, schrijven de medewerkers op hun Facebookpagina.