Materiaalman strooit met Gullit-imitatie extra zout in Willem II-wonden

TILBURG - De sfeer bij Willem II zal niet al te best zijn na de vierde nederlaag op rij in de eredivisie. Rob Ravestein, 'kit manager' van ADO Den Haag, maakt het er met een 'fantastic' Ruud Gullit-imitatie niet beter op.

ADO Den Haag won met 1-2 op bezoek bij Willem II. Na afloop maakte Ravestein een video in de kleedkamer van zijn ploeg. Hij zei een paar keer dat het een 'fantastic game' was, zoals Gullit het zei na afloop van Nederland-Bulgarije. De assistent van bondscoach Dick Advocaat kreeg veel kritiek nadat hij de video geplaatst had.