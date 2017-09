Man gewond bij aanrijding, veroorzaker ongeluk gaat er vandoor

De auto werd op De Rozenelf in beslag genomen. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij werd aangereden op De Harendonkweg in Den Bosch. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto die de botsing veroorzaakte, zou volgens getuigen op de vlucht zijn geweest voor een andere auto. Op De Harendonkweg zou de auto bekogeld zijn met stenen, waarna de bestuurder er vandoor ging.



Aanhouding

De auto werd korte tijd later aangetroffen op De Rozenelf. De bestuurder is voor onderzoek aangehouden.



De Harendonkweg werd na de aanrijding in beide richtingen afgesloten voor onderzoek.