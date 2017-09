Spiegels en ruitenwissers vernield bij auto's Vianenstraat Oss: 'Echt kansloos dit'

OSS - In de Vianenstraat in Oss zijn in de nacht van zaterdag op zondag diverse spiegels en ruitenwissers van geparkeerde auto's vernield.

"Het zal voor veel mensen in deze straat geen leuke zondagochtend worden", verzucht een wijkagent op Twitter.



Getuigen

"Ik snap echt niet waarom je moedwillig andermans spullen vernielt. Echt kansloos dit. Laten we hopen dat we dit kunnen oplossen." Hij vraagt getuigen zich te melden.