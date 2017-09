Zonneauto van TU/e eindelijk in Australië, team wacht nu nog op batterijen

EINDHOVEN/MELBOURNE - De zonneauto van de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is in Melbourne aangekomen. Dit na enkele dagen vertraging in Singapore. Nu moeten de studenten nog hopen dat hun auto, Stella Vie, op tijd in Darwin is voor de start van de World Solar Challenge. Het WK voor auto’s op zonne-energie dat begint op 8 oktober.

"We duimen", laat het Eindhovense Solarteam in een tweet weten:



"Helaas hebben we tot nu toe nog niet veel geluk gehad met het vervoeren van zowel Stella Vie als onze batterijen", liet het team vorige week weten vanuit Azië. Nu is hun auto dus 'eindelijk' in Australië.

Dat geldt overigens nog niet voor de batterijen. Het vervoer daarvan heeft nog meer vertraging opgelopen. Vliegtuigmaatschappijen zijn huiverig om de accu's aan boord te nemen om dat recent meerdere batterijen in de lucht zijn ontploft.

Favoriet

Het Eindhovense team is favoriet om voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden in de Cruiser-klasse, zeg maar de gezinswagens. Snelheid speelt daarbij dit keer geen rol. Het gaat vooral om de praktische toepassing.



"Dit jaar willen we echt een auto laten zien waarmee je in het dagelijks leven de weg op kunt - niet morgen, maar vandaag al", vertelde woordvoerster Beatrix Bos eerder.