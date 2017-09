Na negen uur wandelen komen eerste deelnemers 80 van de Langstraat al over finish: 'Zoveel respect!'

WAALWIJK - De eerste deelnemers aan de 80 van de Langstraat kwamen zondagochtend rond zes uur al over de finish. Paul Jansen en Dirk-Jan van Nieuwenhuizen waren de eerste twee lopers die aankwamen. Zij deden ongeveer negen uur over de tocht.

Ruim 2600 mensen schreven zich in voor de 80 van de Langstraat, de jaarlijkse Kennedymars in Midden-Brabant die zaterdagavond van start ging. Deelnemers liepen onder meer door Vlijmen, Dongen en Waspik.



Een van de deelnemers dit jaar is de moeder van Leslie van Berkel. "Ik heb zoveel respect voor haar!", laat Leslie weten. Voor Jannes Weterings was het een jubileumloop. Hij liep de '80' dit jaar voor de tiende keer. Jos van Erp schreef zich zelfs al voor de 21e keer in. Hij spreekt van een 'feestelijke loop'. "Mooi weer, goede sfeer."Cees van Nispen finishte zondagochtend na veertien uur, zeven minuten en 52 seconden. "En nu genieten van je welverdiende rust", wensten de organisatoren hem toe.De 80 van de Langstraat wordt sinds 1981 jaarlijks georganiseerd. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat Inloophuis Toon in Waalwijk, een ontmoetingsplek voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben.