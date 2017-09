Stafford bijt 85-jarige man, slachtoffer liep achter rollator toen hond tegen hem aanviel

HUIJBERGEN - Een 85-jarige man uit Huijbergen is zaterdagmiddag gewond geraakt door een beet van een Stafford. De man liep rond vier uur met zijn rollator op de Groenendries in zijn woonplaats toen de hond tegen hem op sprong en hem in zijn bovenarm beet.

De eigenaar van de hond had het dier volgens de politie aan de lijn, maar kon niet voorkomen dat de hond de man beet. Het slachtoffer werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij een tetanusspuit. Hechtingen bleken volgens een woordvoerder van de politie niet nodig.



Het was zaterdag de tweede dag op rij dat de politie in actie moest komen na een bijtincident met een hond. In Oud Gastel werd vrijdag een 71-jarige man uit Oudenbosch uit het niets door zijn eigen hond aangevallen. Hier schoot een agent de hond dood.

LEES OOK: ‘Schiet alsjeblieft mijn hond dood!’, smeekt man na aanval herdershond



Onderzoek dierenpolitie

De dierenpolitie onderzoekt wat er zaterdag in Huijbergen precies is gebeurd. Ook is het voorval volgens de politie gemeld bij de gemeente.