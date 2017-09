NAC-coach Stijn Vreven is niet bang voor AZ: 'Met lef spelen'

BREDA - NAC Breda speelt zondagmiddag in de eredivisie de uitwedstrijd tegen AZ. De Bredase club kan een goed resultaat wel gebruiken, want NAC heeft slechts één punt uit de eerste drie wedstrijden. Maar dat wordt lastig, weet ook NAC-coach Vreven: "AZ is één van de best voetballende ploegen van Nederland."

Angst is een slechte raadgever, zo moet NAC-trainer Stijn Vreven denken. Maar zijn jonge ploeg kreeg in de eerste drie wedstrijden al tien goals tegen. Dat is geen geruststellende gedachte als je naar AZ in Alkmaar moet.





"Ik vind niet dat wij schrik moeten hebben", zegt de Belgische coach. "Dat moet je nooit hebben. Maar ik ben het er wel mee eens dat AZ één van de best voetballende ploegen van Nederland is. Het is het team dat de meeste doelkansen krijgt na Ajax. Maar niets is onmogelijk in het voetbal."NAC heeft geen ploeg om de bus te parkeren in Alkmaar. "Want als je dat doet, verlies je ook", zegt Vreven. "Voetbal draait allemaal om met hoeveel lef je zelf voetbalt. Wij moeten van eigen kracht uit gaan en daarbij niet die van de tegenstander uit het oog verliezen."