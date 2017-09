'Kramp mag van burgemeestersbenoemingen af', vindt Jan Hamming die klaar is voor Zaanstad

EINDHOVEN - We gaan in Nederland wel erg ‘krampachtig’om met burgemeestersbenoemingen. En als het aan Jan Hamming, nu nog burgemeester in Heusden, ligt dan moet daar naar gekeken worden. ‘De kramp mag eraf’, zegt hij zondagmiddag in de talkshow Kraak van Omroep Brabant.

Zelf werd Hamming in juli ongewild ‘slachtoffer’ van deze krampachtigheid toen werd gelekt dat niet Jack Mikkers, maar hij de gedroomde kandidaat was om burgemeester van Den Bosch te worden. Iets waar Hamming zondag niet verder op in wil gaan.



"Het zijn speculaties daar ga ik niet op in. Ik neem de vertrouwelijkheid in acht", zegt hij erover. Of hij heeft gesolliciteerd in Den Bosch laat hij ook nu niet los. Wel geeft hij aan dat het ook als burgemeester niet verboden is om op twee posten tegelijk te solliciteren.

'Ik ga vol voor Zaanstad'

Met Jack Mikkers krijgt Den Bosch volgens Hamming overigens de beste burgemeester die de stad zich kan wensen. Zelf gaat hij vanaf eind september ‘vol voor Zaanstad’. Al zal hij Brabant wel gaan missen. "Afscheid nemen is een beetje doodgaan", zegt hij.

Om daar meteen aan toe te voegen dat hij hoopt wat van de ‘Brabantse gemoedelijkheid naar Zaanstad te kunnen exporteren’.

'Tilburg nooit overwogen'

Teruggaan naar Tilburg, waar de burgemeesterspost ook vrijkomt, heeft Hamming tot slot nooit overwogen. "Geen seconde. Met Zaanstad stap ik uit mijn comfortzone. Veel interessanter."