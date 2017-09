Twee deelnemers gewond bij wielerwedstrijd, één slachtoffer met traumaheli naar ziekenhuis

SOMEREN-EIND - Tijdens een wielerwedstrijd in Someren-Eind zijn aan het begin van de zondagmiddag twee deelnemers gewond geraakt. De twee mannen reden tijdens de 1e Grens Land Klassieker in het peloton, ze raakten elkaar en vielen. Eén van hen is zwaargewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Hij was volgens de voorzitter van de organiserende wielervereniging 'nauwelijks aanspreekbaar'. Het tweede slachtoffer raakte lichtgewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De deelnemer die er het meest ernstig aan toe is, viel op zijn hoofd. Hij droeg volgens de organisatie wel een helm.



Onduidelijk is hoe hij er precies aan toe is. De deelnemer met wie hij in aanraking kwam, hield aan de val een aantal verwondingen in zijn gezicht over.

Wedstrijd doorgegaan

Het ongeluk gebeurde rond halfeen op de Goord Verbernedijk in Someren. De wedstrijd was toen net bezig, laat de voorzitter van Tour- en Wielerclub De Zwaluw aan Omroep Brabant weten. De wedstrijd is niet stilgelegd. Wel werd het rondje van zo'n twaalf kilometers dat de deelnemers negen keer aflegden met ongeveer de helft ingekort. Zo reden de deelnemers niet meer langs de plek van het ongeluk.



Toen de hulpverleners het parcours hadden verlaten, konden de overige deelnemers weer het volledige rondje rijden. De wedstrijd duurt naar verwachting tot halfdrie.