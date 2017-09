PSV verliest kansloos van Heerenveen

HEERENVEEN - PSV blijft maar slecht presteren op bezoek bij sc Heerenveen. Het elftal van trainer Phillip Cocu liet zich zondag naar een kansloze nederlaag spelen (0-2).

Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad scoorden binnen zeven minuten voor de thuisploeg die in 2011 op eigen veld voor het laatst een competitiewedstrijd van PSV verloor.



De bezoekers uit Eindhoven speelden ruim een helft met een man minder na een rode kaart voor Hirving Lozano. De Mexicaan mist daardoor normaal gesproken komende zondag de topper tegen Feyenoord,dat als enige club nog zonder puntenverlies is in de eredivisie.