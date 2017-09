Jeffrey Herlings wint eerste manche in Assen, Cairoli pakt wereldtitel

ASSEN - Jeffrey Herlings heeft zondag de eerste manche van de GP van Assen gewonnen. De coureur uit Elsendorp bleef Antonio Cairoli voor, die met dat resultaat wel de wereldtitel pakte.

Het was voor de Italiaan, ploeggenoot van Herlings bij KTM, al weer zijn negende wereldtitel. Glenn Coldenhoff uit Heesch kwam als zesde over de streep in de eerste omloop.



Op het TT Circuit in Assen is speciaal voor deze wedstrijd een zandbaan aangelegd.