Opnieuw bestelbus van Tilburger door brand verwoest, 'Geen ruzie of conflicten'

TILBURG - In de Vendeliersstraat in Tilburg is zaterdagnacht een bestelbus door brand verwoest. Ook een auto die naast de bestelbus stond geparkeerd liep brandschade op. Het is voor de tweede keer dit jaar dat er een bestelbus van dezelfde eigenaar in vlammen opging.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. Ook is er een buurtonderzoek gehouden. Beide auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.



Tweede keer

Voor de tweede keer dit jaar wordt een bestelbus van eigenaar Pieter van Gestel door brand verwoest. De eerste keer was in maart van dit jaar. “Toen waren er in Tilburg meerdere autobranden. De oorzaak of een dader is nooit gevonden.”



Zaterdagavond was het weer prijs. Van Gestel kwam rond middernacht thuis na een avondje uit met zijn vrouw. “We hebben eerst nog een broodje gegeten en wat gedronken. Terwijl mijn vrouw de rolluiken liet zakken, liep ik de gang in. Door het raam van de voordeur zag ik een licht flikkeren. Ik dacht eerst dat iemand zijn alarmlichten van de auto aan had staan. Toen ik de deur opende zag ik dat mijn bus in brand stond. Mijn vrouw heeft meteen de brandweer gebeld. Ik heb nog geprobeerd om zelf te blussen, maar dat is niet gelukt.”

Koeriersbedrijf

Van Gestel heeft een koeriersbedrijf en kan niet zonder zijn bestelbus. “Overdag zorg ik voor de bevoorrading van winkels. In de avonduren bezorg ik onderdelen voor automonteurs. Zondagavond moet ik weer aan de slag. Gelukkig heb ikeen auto van een collega kunnen lenen”, vertelt Van Gestel.



Hij geen idee waarom juist zijn bus in brand is gestoken. “Ik heb geen ruzie of conflicten”, vertelt Van Gestel. “Maandag bekijkt een verzekeringsexpert de uitgebrande bus. Voor de tweede keer binnen één jaar een autobrand. Daar zal de verzekeraar niet blij mee zijn.”