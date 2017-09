AZ deelt dreun uit aan NAC Breda

De ruststand was 0-0 (Foto: VI Images)

ALKMAAR - NAC Breda blijft waarschijnlijk ook na zondag op zoek naar de eerste overwinning in het nog prille Eredivisieseizoen. De ploeg van Stijn Vreven neemt het in Alkmaar op tegen AZ. De tussenstand is 2-0.

De Bredanaars stonden hun mannetje bij de nummer acht op de ranglijst. NAC loerde op de counter en creëerde een drietal kansen, maar kwam ook een paar keer goed weg.



NAC hield het na rust nog eens tien minuten droog, maar kreeg toen in het tijdsbestek van een paar minuten twee dreunen te verwerken. Jeremy Helmer opende het Alkmaarse bal en vlak daarna verdubbelde Guus Til de score.