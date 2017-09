Motorcrosser zwaargewond na val op crossterrein in Reusel

REUSEL - Een motorcrosser is zondagmiddag zwaargewond geraakt na een val op het crossterrein Wielewaal aan de Pikoreistraat in Reusel.

De man maakte rond drie uur een sprong over een zandberg en kwam daarbij ten val. De crosser raakte onder meer gewond aan zijn rug en benen.



Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.