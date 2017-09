PSV baalt na zeperd bij Heerenveen: 'We kwamen onze afspraken niet na' [VIDEO]

HEERENVEEN - PSV liep zondag volkomen terecht tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan. Sc Heerenveen won in eigen huis met 2-0. PSV baalt, maar houdt de moed erin. ‘Na drie overwinningen verlies je nu een keer. Dat moet er niet direct paniek zijn.’

“Het team is goed genoeg,”, zei doelman Jeroen Zoet na afloop, “maar we maakten vooraf wel afspraken en die werden niet nagekomen. Dat wordt het moeilijk en sta je met lege handen. We opereerden niet als team.”



“De eerste helft was niet goed van onze kant en als je met tien man komt te staan, weet je dat het een zware middag wordt. In de tweede helft hebben we gestreden, maar het zat er niet in”, zei Luuk de Jong, die als invaller in het veld kwam.“We moeten onze kop niet naar beneden laten hangen”, vervolgde Zoet. “Heerenveen-uit is lastig. Dan moet je gas geven en is het klote dat je na een paar minuten al achter staan. Maar we kunnen zeker nog kampioen worden als we er elke wedstrijd met z’n allen vol voor gaan.PSV neemt het volgende week op tegen Feyenoord. Het is nog onduidelijk of PSV kan beschikken over Hirving Lozano, die rood kreeg tegen de Friezen. Ten onrechte, meende trainer Philip Cocu.“Het was zeker geen rode kaart. Lozano gleed uit en daarna gaat Denzel Dumfries nogal te keer.”PSV hoort maandag of de KNVB van plan is om Lozano te schorsen. De club zal zich waarschijnlijk verzetten tegen een dreigende schorsing voor de Mexicaan. “Bij een duidelijke rode kaart doen we dat niet, maar nu is dat anders”, zei Cocu, die Heerenveen feliciteerde met de terechte overwinning.