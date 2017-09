Mathieu van der Poel meteen in vorm bij eerste veldrit: 'De honger was groot'

EEKLO - Mathieu van der Poel heeft de eerste veldrit van dit seizoen naar zijn hand gezet. De 22-jarige renner ging in de Brico Cross in Eeklo al in de tweede ronde in de aanval en reed solo naar de winst. Ruim na Van der Poel kwam zijn Belgische rivaal Wout van Aert als tweede over de finish.

Van der Poel reed de afgelopen maanden diverse wedstrijden op de weg en de mountainbike. “Na de Ronde van de Limousin heb ik bewust wat rust ingebouwd en dat lijkt een goede keuze te zijn geweest. De honger naar de cross was groot”, zei de wereldkampioen van 2015.



“Ik kwam heel vroeg in de wedstrijd op kop te liggen, eigenlijk net iets te vroeg. Ik sloeg een kloof door te springen op de zone met balken en ben toen maar doorgegaan.”



Van der Poel gaat nu naar Noord-Amerika voor de start van de wereldbeker. “Iets heel nieuws voor mij, ik wil me aangenaam laten verrassen.”