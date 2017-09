'We kunnen niet niks doen, we moeten in actie komen': Sint Maartenaren in actie in Eindhoven

EINDHOVEN - Orkaan José lijkt minder schade te hebben aangericht op Sint Maarten dan gevreesd werd. Maar de schade door orkaan Irma is enorm. Daarom heeft een groep Sint Maartenaren die hier in Brabant woont een website voor hulpacties gelanseerd: rebuildsxm.com.

Een van de initiatiefnemers is John Sandiford. Hij woont in Eindhoven maar werd geboren op Sint Maarten. De beelden die hij op tv ziet van de verwoesting van 'zijn' eiland komen hard aan. "Het is het eiland waar ik ben opgegroeid. Het zo zien doet echt pijn."



"We kunnen niet niks doen, we moeten in actie komen. Het liefst zouden we daar nu zijn en de puinhoop opruimen. Maar dat kunnen we niet. Dus dan moeten we maar vanuit Nederland actie ondernemen en zoveel mogelijk doen voor het eiland", zegt hij.



Hulpacties samenbrengen

John werkt met een groep vrijwiligers in het Klokgebouw in Eindhoven aan de site rebuildsxm.com. De site is online, maar nog niet helemaal klaar. Het doel is om via deze site verschillende kleine hulpacties en initiatieven met elkaar in contact te brengen en te coördineren.



Initiatiefnemer Shurendy Martina: "We willen zo verschillende organisaties samen brengen en hun acties centraliseren op één website. Dan kunnen we de inzamelingsacties een beetje op gang brengen."



Veel acties richten zich op eerste noodhulp. John, Shurendy en de andere vrijwilligers willen vooral hulp voor de langere termijn bieden. Zij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. Shurendy woonde in 1995 op Sint Maarten toen daar ook een orkaan over het eiland trok. "Ik was toen veertien jaar. De geuren en geluiden komen nu allemaal terug. Het was toen al een verwoestende storm en deze is nog veel heftiger."



We rusten niet voor het goed is

John ging een jaar later terug naar het eiland. "De verwoesting van de orkaan was toen nog te voelen in de ziel van iedereen. Het was ook nog overal te zien op het eiland. Er moest nog veel gebeuren. Daar willen wij een bijdrage aan leveren." Daarom kan er vanaf komende week ook geld gedoneerd worden via de site.



"Wij hopen te bereiken dat zij niet met hetzelfde trauma rondlopen. Dat we het positieve van dat alles is goedgekomen bereiken. Voor die tijd rusten we niet", aldus John.