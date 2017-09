Topless vrouwen maken vieze tractors schoon in Loosbroek

LOOSBROEK - De tractors stonden in de rij op de Dorpsstraat in Loosbroek. De ruim veertig bestuurders wilden zondag allemaal hun wagens laten wassen. De schoonmakers waren dan ook niet de minste. De tractoren werden gewassen door topless vrouwen.

Het begon als een grapje, maar vanwege de belangstelling moest organisator Rob Lunenburg eerder al een grotere locatie regelen. Ook zouden er eerst maar vier vrouwen met sponzen en emmers sop in de weer gaan, maar er moest versterking bij komen. Het werden uiteindelijk acht schaars geklede dames.



Boerenfeest

Het wassen van de tractoren was een opwarmertje voor het boerenfeest Høken en Hakselen, eveneens in Loosbroek. Dat evenement wordt vrijdag 10 november voor het derde jaar op rij georganiseerd.



“Van oudsher is dat een feest om te vieren dat het maïs van het land is gehaald. Er komen boeren vanuit het hele land. Vorig jaar hadden we zelfs een groep uit Zwitserland binnen. Die komt dit jaar weer”, liet Lunenburg eerder al weten.