NAC-keeper Birighitti kan geen potten breken bij debuut: 'Ik was beetje nerveus'

ALKMAAR - Mark Birighitti heeft zondagmiddag zijn debuut gemaakt voor NAC. De Australische keeper stond bij de Bredase club onder de lat in de uitwedstrijd tegen AZ. NAC verloor het duel met 2-1. "Het was heel frusterend", zo laat de nieuwe doelman weten.

Hij is pas een week in Breda, maar NAC-coach Stijn Vreven gooide Mark Birighitti zondagmiddag tegen AZ meteen voor de leeuwen. De boodschap is daarmee duidelijk, de Australier is vanaf nu de eerste keeper bij NAC. Andries Noppert, hij kreeg in de eerste drie duels tien goals om zijn oren, is naar de reservebank verbannen en ook de deze zomer aangetrokken Nigel Bertrams is opnieuw gepasseerd.



Zenuwachtig

Mark Birighitti kon bij zijn debuut nog geen hoge ogen gooien. Net zoals heel NAC in Alkmaar wat nerveus aan de wedstrijd begon, maakte ook de 26-jarige keeper een wat zenuwachtige indruk. Bij de eerste goal van AZ leek Birighitti medeschuldig. De doelman was aan de grond genageld, maar stond dan ook op zijn verkeerde been.



"Ik ben pas een week op de club", zegt Birighitti terecht. "Ik moet mijn medespelers nog leren kennen. Dat heeft even wat tijd nodig. Ik was ook een beetje nerveus en ik maakte in het begin van de wedstrijd ook een fout. Ik zal hard gaan werken om zulke fouten niet meer te maken."Na een aarzelend begin bood NAC tegen AZ tot aan de 52e minuut prima weerstand en kreeg ook hele goede kansen op een doelpunt. Maar in die tweede helft gaf de ploeg het ineens binnen vijf minuten weg, AZ scoorde twee keer."Het is heel frustrerend", zegt de Australische doelman over de wedstrijd. "Je werkt een uur erg hard om in de wedstrijd te blijven en als je dan op het punt staat om zelf een goal te maken, geef je een doelpunt eenvoudig weg. Dat is moeilijk te accepteren, iedereen in de kleedkamer is ook boos en gefrustreerd. Hopelijk halen we volgende week thuis tegen Groningen een beter resultaat."