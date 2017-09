Auto tolt en belandt in greppel, twee gewonden

HALSTEREN - Een auto is zondagavond op de Steenbergseweg in Halsteren meerdere keren getold en in een greppel beland. Volgens een getuige raakte er twee mensen gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk precies is ontstaan. De bestuurder zou eerst een stoeprand en verkeersbord hebben geraakt. Het voertuig ging tollen en raakte van de weg.



De brandweer werd opgeroepen en heeft de inzittenden uit de auto bevrijd. Het is niet bekend wat voor verwondingen ze hebben.