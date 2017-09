Stadsebergen wint met ode aan Holle Bolle Gijs Bloemencorso Valkenswaard

VALKENSWAARD - Buurtschap Stadsebergen is de winnaar van het Bloemencorso Valkenswaard. Het sprookjesachtige thema van dit jaar was '65 jaar Efteling in Bloemen'. De winnende wagen was een ode aan Holle Bolle Gijs.

Dertien wagens met daarop 2,5 miljoen kleurrijke dahlia’s kwamen voorbij. Niet alleen bekende sprookjesfiguren uit de Efteling waren te zien op de wagens. Ook attracties en het pannenkoekenrestaurant kwamen voorbij.



Druk

Het goede weer en het bijzondere thema hebben ervoor gezorgd dat het bijzonder druk was dit jaar. Volgens de organisatie kwamen er veel bezoekers uit andere provincies op het corso af.