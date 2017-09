Jongeren melden zich bij politie voor vechtpartij Breda, nog niemand opgepakt

BREDA - Meerdere jongeren die betrokken waren bij de vechtpartij in de wijk Hoge Vucht in Breda hebben zich zondag gemeld op het politiebureau. De politie wil niet zeggen om hoeveel jongeren het gaat. Er is nog niemand aangehouden.

De jongeren kwamen met hun ouders langs. Een politiewoordvoerder laat weten dat er alvast een gesprek met ze is gevoerd en dat ze daarna weer huis konden. “We gaan onderzoeken wat de rol van de betrokkenen is geweest. We moeten kijken of ze verdachte zijn of getuige”, vertelt ze.



De woordvoerder zegt dat om die reden er ook nog niemand is opgepakt. “Daarvoor moet er eerst nog verder en zorgvuldig onderzoek worden gedaan. We zijn nu alles op een rij aan het zetten en de beelden aan het analyseren. Zo’n zaak hebben we niet in één dag rond.”In Breda werd donderdagmiddag een jongen flink te grazen genomen. Hij werd geschopt en geslagen. De vechtpartij werd gefilmd en op internet gezet.