Van Gerwen wint German Darts Grand Prix: 'Geweldig gevoel'

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft de German Darts Grand Prix gewonnen. De darter uit Vlijmen versloeg zondagavond Rob Cross in de finale. Hij won met 6-3.

Mighty Mike gooide een gemiddelde van 111. Hij had in de zevenste en achtste leg al genoeg aan 11 en 12 pijlen. “Rob was de speler die me de meeste tegenstand bood. Maar mijn kracht om te scoren en wil om te winnen was er en dat maakt mij de kampioen vandaag”, zei Van Gerwen na afloop.



Voordat hij Cross trof, versloeg de darter achtereenvolgens Gerwyn Price, Jelle Klaassen en Simon Whitlock.



'Geweldig gevoel'

“Als je goed speelt en wint geeft dat een geweldig gevoel”, zegt Van Gerwen, die slechts zes legs verloor op het toernooi. “Ik denk dat ik het verdiende om te winnen en ben erg blij.”



Ook andere Brabantse darters schopten het ver. Benito van de Pas haalde de halve finale en Jelle Klaasen de kwartfinale.