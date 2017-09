Enige Brabantse deelnemer, Ellen Valkenburg, uitgeschakeld op Internationaal Vocalistenconcours

DEN BOSCH - De enige Brabantse deelnemer aan het Internationaal Vocalistenconcours (IVC), Ellen Valkenburg uit Waalre, is er niet in geslaagd de halve finale van de wedstrijd voor klassieke zangers te bereiken. 21 van de uiteindelijk 54 deelnemers plaatsten zich dit weekend wel voor de halve finale dinsdag in het Theater aan de Parade in Den Bosch.

Onder hen ook de Nederlandse sopranen Jeannette van Schaik en Nikki Treurniet. De Chinese tenor Yongxi Chen is met zijn 24 jaar de jongste deelnemer die zich plaatste voor de halve finale van de prestigieuze wedstrijd die sinds 1954 in Den Bosch wordt gehouden.

Voorafgaand aan de wedstrijd noemde Valkenburg het IVC ‘een mooie manier om zich te presenteren’.

Finale in Eindhoven

De finale van het IVC is zaterdag in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven.



De organisatie was er van uitgegaan dat het theater in Den Bosch niet meer beschikbaar zou zijn vanwege de bouw van een nieuw theater.