Problemen op Brabantse wegen na ongelukken op A58 en A2 voorbij

OIRSCHOT - Een ongeluk met zes auto’s op de A58 bij Oirschot zorgde maandagochtend vanaf zeven uur voor een behoorlijke file van Tilburg in de richting Eindhoven. Op het hoogtepunt van de file stond het vast over een lengte van elf kilometer tot Oirschot. Dit zorgde voor een vertraging van zo'n drie kwartier. Vanaf kwart voor acht nam de file snel af. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ging het maandagochtend mis.

De linkerrijstrook tussen Moergestel en Oirschot was als gevolg van het ongeluk op de A58 dicht, zo meldde de VerkeersInformatieDienst (VID).



Richting Eindhoven werd vanaf knooppunt De Baars een omleiding ingesteld. Je kon het beste richting Den Bosch volgen, via de A65 en A2.Ook wanneer je maandagochtend van Den Bosch richting Utrecht wilde, dan werd je geduld op de proef gesteld. Vanaf Sint-Michielsgestel stond het op de A2 op het hoogtepunt van de file vast over een lengte van twaalf kilometer. Dit leverde rond half acht een vertraging van bijna een halfuur op.Ook hier nam de vertraging vanaf kwart voor acht snel af.Oorzaak van de file op de A2 was een ongeluk tussen Kerkdriel en Zaltbommel. Daar waren twee rijstroken afgesloten. Ter hoogte van knooppunt Empel was een omleiding ingesteld. Richting Utrecht, kon je het beste Waalwijk volgen, via de A59 en A27.