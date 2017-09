14-jarige jongen slaat vrouw hard op haar billen

TILBURG - De politie is op zoek naar een vrouw die zondagavond in Tilburg een flinke tik op haar billen heeft gehad van een 14-jarige jongen. Het slachtoffer fietste door de Bisschop Zwijsenstraat toen ze de klap kreeg.

De jongen, die een rode pet droeg, hoorde bij een groep van vier. Ook zij zaten op de fiets. Rond kwart over negen ging de brutale tiener op de vrouw af en sloeg haar volgens de politie 'hard op haar billen'.



Agenten kwamen er al snel achter wie de knul was. De politie heeft een gesprek gehad met hem en zijn ouders.



Het slachtoffer heeft zich nog niet gemeld en de politie komt graag met haar in contact. De vrouw zat dus op de fiets en had een kind bij zich.