Hulpverleners naar Sint Maarten: "Weten niet precies wat we gaan aantreffen"

EINDHOVEN - 59 mensen van hulporganisatie USAR vertrekken vanmiddag per vliegtuig vanuit Eindhoven naar Sint Maarten. Er is volgens woordvoerder Jop Heinen nog veel onduidelijk over wat ze op het eiland zullen aantreffen.

"Het is duidelijk dat de schade groot is. Maar communicatie is nog steeds lastig", zegt Heinen. Daarom heeft USAR al een verkenningsteam vooruit gestuurd dat de situatie moet inschatten. Heinen: "Als we aankomen moet dat team vertellen wat er nodig is." Wel is al duidelijk dat ze niet op zoek zullen gaan naar slachtoffers: "We nemen daarom ook geen speurhonden mee." Het team zal minimaal 10 dagen op het eiland blijven.





De groep die in het vliegtuig stapt, bestaat voornamelijk uit brandweermensen, verplegers en andere hulpverleners die ervaring hebben met het werken in rampgebieden. "De meesten hebben ook al hulp geleverd tijdens de rampzalige aardbevingen in Nepal en Pakistan en de orkaan in Haïti." Allemaal krijgen ze tijdelijk vrij van hun werkegevers om naar Sint Maarten af te reizen.Wat neem je mee als je gaat helpen in een rampgebied? Veel. Heinen: "Er wordt een tentenkamp meegenomen, levensmiddelen en eigenlijk alles wat we nodig hebben om langere tijd op het eiland te kunnen werken." Daar hoort ook zware apparatuur bij: "Bijvoorbeeld apparaten om door beton heen te kunnen zagen." Het enige dat niet in het vliegtuig past, zijn auto's en vrachtwagens. "Vervoer is altijd één van de grote uitdaginging als je in rampgebieden bent."Het team gaat naar Sint Maarten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.