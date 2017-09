Burgemeesters roepen inwoners op te klikken: 'Je bent een held als je meldt'

Een deel van de brief die in Boxmeer bezorgd wordt.

BOXMEER - "Ziet, hoort of ruikt u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is? Aarzel dan niet en maak er melding van." Alle burgemeesters uit het politiedistrict Maas en Leijgraaf roepen hun inwoners deze week op het toch vooral te melden wanneer ze iets zien wat niet in de haak is.

Ze doen dit onder het motto: 'Je bent een held, als je meldt!' schrijven de burgemeesters in een brief die deur aan deur wordt bezorgd.



Onder meer in Boxmeer, Cuijk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel vinden mensen de 'klikbrief' deze week op de mat. Met de oproep willen de burgemeesters inwoners volgens een woordvoerder van de gemeente Boxmeer 'meer betrekken bij de strijd tegen georganiseerde criminaliteit'.



"Het lijkt ver van ons bed, maar is soms toch dichterbij dan u denkt", schrijft bijvoorbeeld burgemeester Karel van Soest van Boxmeer.

Als voorbeelden van duistere praktijken die vaak niet direct zichtbaar zijn, noemt hij hennepkwekerijen in woonwijken en een xtc-lab in een leegstaande loods. Maar ook de bedreiging van een ondernemer of bestuurder of een buurman die in een dure auto rijdt terwijl hij geen baan heeft.

Eerder in Heusden

Onder het politiedistrict Maas en Leijgraaf vallen de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Boxmeer valt de brief deze week bij alle inwoners van de verschillende plaatsen op de mat. Burgemeester Jan Hamming riep eerder alle inwoners van Heusden met een soortgelijke brief op ‘niet weg te kijken’.