PSV voetbalt onsamenhangend en desastreus, zeggen broertjes Van de Kerkhof: "Volledig PSV-onwaardig"

EINDHOVEN - Het verlies van PSV afgelopen zondag wijst op een structureel probleem in de ploeg, zeggen Willy en René van de Kerkhof maandag. “Het is niet alleen zondag, het is de laatste wedstrijden al zo”. Volgens de broertjes Van de Kerkhof moet er nu écht iets gebeuren aan dit ‘volledig PSV-onwaardig’ elftal.

“Het was een desastreuze wedstrijd voor PSV. Ze zijn compleet door het ijs gezakt al in de eerste krachtmeting van het seizoen”, vertelt René van de Kerkhof tegen omroep Brabant. “Het deed me deugd dat er één PSV’er was die wél goed speelde en dat was Stijn Schaars. Maar goed, die speelt ondertussen bij Heerenveen”, zegt Willy lachend.



'Te lief en te aardig'

De twee voetbalbroertjes zijn het erover eens; er is iets goed mis bij de Eindhovense club. “De chemie in het elftal ontbreekt. Het is net of ze niet willen of niet kunnen. Zoveel cruciale fouten en ballen naar de tegenstander spelen. Het was een onsamenhangend geheel. Volledig PSV-onwaardig”, vertelt Willy. “Ik mis iemand bij PSV die op staat en zegt: 'Kom op!'. Het is allemaal te lief en te aardig. PSV heeft een naam hoogt te houden maar daar was gisteren niets van te zien."



Nu moet het anders

Als PSV bij de top van het Nederlands voetbal wil blijven, moet er iets veranderen zeggen de Van de Kerkhofjes. “Het is niet alleen zondag, het is de laatste wedstrijden al zo. Er zal toch iets moeten gebeuren in de komende weken. Als je zondag tegen Feyenoord verliest, sta je alweer zes punten op ze achter”, beschrijft René.



“Je moet er nu voor gaan zorgen dat de chemie terugkomt. Dat spelers weer dominant gaan voetballen als team en dat er meer overleg komt in het elftal. Iedereen speelt nu voor zichzelf", zegt Willy van de Kerkhof. "Cocu krijgt er een hoop werk aan om het team weer op de rit te krijgen voor Feyenoord.”