Willem II slechtste ploeg uit eredivisie, zegt Aad de Mos: 'Er zit helemaal niets in'

TILBURG - De slechtst voetballende ploeg uit de eredivisie en dé degradatiekandidaat, zo noemt voetbalanalist Aad de Mos Willem II na de wedstrijd van zaterdag. “Ik ben zo geschrokken van Willem II. Er zit helemaal niks in." Het is volgens De Mos de vraag of er überhaupt iets mogelijk is met dit team.

"Als ik ga kijken naar het totale plaatje, heb ik geen enkel sterk punt in het elftal kunnen ontdekken", zegt De Mos tegen Omroep Brabant. "Is het nu het middenveld, is het de verdediging of is het de aanval? Er zit helemaal niks in."



Madurodam-spelers

"Ik heb wat fanatieke Willem II-supporters bij mij op de sportschool, waar ik regelmatig kom, en ik heb ze zondagochtend gezegd: Jullie hebben Madurodam-spelers aangekocht, joh. Je mag niet groter zijn dan 1,60 meter. Dan doe je niet mee. Het zijn allemaal heel kleine jongens."



Het team is volgens De Mos dus opvallend klein, maar los daarvan is het inkopen en het samenstellen van de ploeg door technisch directeur Joris Mathijsen niet bepaald goed gegaan. "Joris Mathijsen heeft daar allemaal geen ervaring in. Die komt zo van het veld en is daar nu net een jaartje bezig geweest."



'Nergens aan vastpakken'

Volgens De Mos ontbreekt het bij Willem II aan zo ongeveer alles. Daarom is het volgens hem maar moeilijk om aan te geven wat er specifiek beter kan. "Je kan jezelf nergens aan vastpakken om te zeggen: nou, dat gaat volgende week eens wat beter. Ik denk dat het een hele zware klus wordt om degradatie te ontlopen. Op basis van de kwaliteiten op het veld en de manier zoals zij spelen, is dit samen met Roda JC de kandidaat om rechtstreeks te degraderen."



Komende zaterdag spelen Roda en Willem II tegen elkaar in Kerkrade.



