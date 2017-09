'Zinloos en kansloos', auto's vernield in Uden

UDEN - ‘Zinloos en kansloos’. Zo noemt de politie de vernieling van verschillende auto’s in de Paukenstraat en omgeving in Uden. In de nacht van zaterdag op zondag moesten vooral de spiegels van verschillende auto’s het ontgelden, zo laat de politie maandag op Facebook weten.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien dit te melden. Er is nog geen aangifte gedaan van de vernielingen.