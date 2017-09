Recreanten Fort Oranje in onzekerheid, ze moeten wachten op de rechter

BREDA - De zeventien recreanten die op Fort Oranje een caravan hebben staan, moeten nog even wachten op een uitspraak van de rechter. Ze waren eerder deze maand naar de rechter gestapt om te voorkomen dat ze op 1 oktober van de camping verwijderd worden.

De rechter heeft de zaak doorgestuurd naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze instantie is als enige bevoegd te oordelen over verzoeken waarbij het gaat over handhaving van de Wet milieubeheer.



Niet alles heeft te maken met deze wet, maar omdat het elkaar wel in veel gevallen overlapt, is de zaak doorgespeeld.



1 oktober

Van de gemeente Zundert moeten de recreanten halverwege de maand september van de camping af. Doen ze dat niet dan worden de caravans op 1 oktober verwijderd.



De recreanten zijn het hier niet mee eens. Zij huren de grond en de caravan is hun eigendom. Bovendien, zeggen zij, is een ander plekje vinden in een korte tijd niet te doen.

In juni nam de gemeente Zundert het beheer van de camping over. Er is een jaar uitgetrokken om de camping helemaal leeg te maken. Maar omdat 1 oktober het seizoen voor recreanten afloopt, moet de groep recreanten dan al vertrokken zijn. "Dat is vreemd", zegt advocaat Gerben van de Corput, "want ze hebben een huurcontract van een jaar getekend."