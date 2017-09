Feesten, feesten, feesten. Corsowinnaars Stadsebergen blijven in jubelstemming

VALKENSWAARD - Het was een grote uitbarsting van euforie na het corso in Valkenswaard. Voor het eerst in vijftien jaar won Stadsebergen het bloemencorso in het dorp. “Het was pure blijdschap”, zegt ontwerper Eric Faassen van het buurtschap.

Op het podium op de Markt kreeg buurtschap Stadsebergen de felbegeerde beker. "Dan gaat er van alles door je lijf. Er komt dan een grote ontlading", vertelt Mark Klomp maandagochtend met een hese stem. "Er barst een groot feest los. Alle maanden van bouwen en stress kom er in één keer uit."





Thema van het corso was 65 jaar De Efteling. Ontwerpen Eric Faassen liet zich inspireren door Holle Bolle Gijs. "De essentie van Holle Bolle Gijs is papier ophalen", legt Faassen uit. "Dat heb ik proberen uit te beelden met stofzuigers en veger en blik."Het was lang geleden dat Stadsebergen voor het laatst er vandoor ging met de eerste prijs. Vijftien jaar om precies te zijn. "We zijn een paar keer tweede geworden", zegt Faassen. "Dan zit je er net tegen aan.""Dat we nu weer een keer winnen maakt het extra speciaal", vult Klomp aan. "Ieder jaar probeer je iets moois op de weg te zetten. Je hoopt altijd zo hoog mogelijk te eindigen."Maandagmiddag gaat het feest weer verder. Dan komen alle buurtschappen bij elkaar voor het bouwersfeest. Rust hebben ze nog niet. Ondanks de kleine oogjes en het feestje van zondagavond moet er nog gewoon gewerkt worden.Klomp: "Er moet eerst nog een hoop rotzooi opgeruimd worden. De tent moet nog afgebroken worden. En daarna is het feest."Dinsdag zit het corsojaar in Valkenswaard er echt op. Dan worden de wagens afgebroken. "Ja, morgen verdwijnt 'ie in een recordtijd in een container. Dan is maanden werk weer weg", zegt de voorzitter.