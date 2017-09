23 verwaarloosde honden weggehaald uit vieze, natte hokken

LANDERD - De dierenbescherming en de politie hebben afgelopen woensdag 23 verwaarloosde honden en pups weggehaald uit meerdere huizen in Heusden en Landerd. De beestjes zijn allemaal van één handelaar. De slechte verzorging van de huisdieren was reden om ze direct mee te nemen.

De hondjes zaten in oude paardenboxen, in donkere, vuile en natte verblijven. Een dierenarts heeft de honden medisch onderzocht. Toen bleek dat de beestjes vol vlooien en luizen zaten. De zaak kwam aan het rollen door een aantal meldingen dat binnenkwam bij het landelijk meldpunt. Er volgde een huiszoeking en toen zagen de instanties al snel dat het goed mis was.



Hondjes naar opvang

Uiteindelijk zijn er 23 honden door de dierenbescherming en de politie mee genomen. Deze dieren zijn naar een opvangadres gebracht waar ze worden verzorgd en weer op krachten kunnen komen. De kosten voor het opvangen van de dieren komen voor rekening van de hondenhandelaar.



Momenteel volgt er een onderzoek naar de belabberde leefomstandigheden van de honden. De eigenaar moet voor de rechter verschijnen om uitleg te geven.