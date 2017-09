Eén leerling geschorst vanwege grote vechtpartij in Breda

BREDA - Een van de jongeren die betrokken was bij de vechtpartij in de Bredase wijk Hoge Vucht is door het Newmancollege in Breda voor een week geschorst. De scholier is komende week niet welkom, laat rector Raymond van Velthoven weten.

Ook een aantal leerlingen van het Scala in Breda was aanwezig bij de vechtpartij, maar hier zijn nog geen strafmaatregelen genomen.



Wat de rol van de geschorste scholier op het Newmancollege is geweest, wil de rector van het college niet zeggen. Zaterdag dook een filmpje van de vechtpartij op. Te zien is hoe een groep jongens zich stort op een jongen en hem slaat en schopt.



"Je schrikt als je dat filmpje ziet", vertelt Newman-recotor Van Velthoven. "Maar je bent ook bezorgd over alle betrokkenen, zowel de daders als de slachtoffers", vertelt hij.



Zijn collega Kees van Steen, van het Scala, zag het filmpje vrijdagavond voor het eerst. "Al redelijk snel was voor mij en mijn collega's duidelijk dat er ook leerlingen van onze school op te zien zijn."



Wachten op politieonderzoek

Toch is nog geen van die leerlingen van het Scala geschorst. "Het is namelijk nog niet duidelijk wat hun rol is geweest tijdens die vechtpartij. En dat is ook niet aan ons, maar aan de politie", legt Van Steen uit.



Hij wacht het politieonderzoek dan ook af. "Heeft een van onze scholieren een kwalijke rol in het geheel gespeeld, dan kan dat leiden tot verwijdering van school of een schorsing."



Tot nu toe zijn er nog geen jongeren aangehouden. Wel heeft een aantal jongeren zich met hun ouders gemeld bij de politie vanwege de vechtpartij. Ook zijn er gesprekken met ouders geweest op beide scholen.



"Daarnaast brengen wij samen met de politie in kaart wat er gebeurd is en wie erbij betrokken waren", vertelt de rector van het Newmancollege.



'Vechten van alle tijden'

Zijn collega van het Scala hoopt dat deze week meer duidelijk wordt hoe de vork in de steel zit. "Dan kunnen we eventueel maatregelen nemen. Het lijkt er trouwens op dat het geregisseerd is", zegt Van Steen. "Ik ben me er trouwens van bewust dat dit soort dingen helaas gebeurt. Het is iets van alle tijden en gebeurt overal."



"Het zou nóg gekker zijn als er helemaal nooit mensen van jouw school bij zoiets betrokken zijn. Mensen die zeggen: 'Op mijn school gebeurt dat niet', die liegen." De politie laat weten nog bezig te zijn met het onderzoek en het horen van getuigen.