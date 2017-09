Limburgse gedeputeerde "totaal verbijsterd" door Haags telefoontje van Brabantse collega Swinkels

EINDHOVEN - De provincie Limburg wil snel met Brabant om de tafel om te praten over de toekomst van de Philharmonie Zuidnederland. In die gespreken staat volgens de Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans één ding voorop. De korting van een half miljoen die Brabant op de subsidie van de Philharmonie doorvoert, mag geen gevolgen hebben voor de Limburgse actviteiten van het orkest.

De directeur van het orkest Stephan Rossu vertelde vrijdag al dat de korting van een half miljoen vooral gevolgen zal hebben voor educatieve projecten en het begeleiden van jonge talenten ín Brabant. Volgens Rossu moet het orkest zich voor de rijkssubsidie richten op artistieke verbetering én het verwerven van eigen inkomsten. De Limburgse subsidie is deels gekoppeld aan Limburgse activiteiten. De korting op de Brabantse subsidie zal dus gevonden moeten worden door het verminderen van Brabantse activiteiten.



"Totaal verbijsterd"

In een brief aan het provinciebestuur noemde de Philharmonie eerder het stopzetten van samenwerking met November Music en het Internationaal Vocalisten Concours,een forse vermindering van de educatieve projecten, het verminderen van het aantal concerten in Brabant en de samenwerking met Harmonie en Fanfare-orkesten in Brabant.



De Brabantse korting op de subsidie van de Philharmonie leidt nu ook tot wantrouwen tussen de Limburgse en de Brabantse bestuurders. De Limburgse gedeputeerde Koopmans heeft het Brabantse debat door een ambtenaar laten volgen. Hij is spinnijdig omdat de Brabantse gedeputeerde Swinkels vrijdag vertelde dat hij in april al contact heeft gezocht met het ministerie van OC&W om te peilen hoe daar gedacht werd over een korting op de Brabantse subsidie. "Ik ben daar totaal verbijsterd over. Ik dacht dat we samen bezig waren om een goede toekomst voor de Philharmonie op te bouwen."



Geen bezuiniging

Voor Swinkels is de korting op de Philharmonie geen bezuiniging. Hij wil het half miljoen gebruiken voor 'symfonische vernieuwing'. De regels daarvoor gaat hij nog bedenken.

Limburger Koopmans vindt het prima dat Brabant in symfonische vernieuwing investeert maar snapt niet waarom Brabant dat geld bij de Philharmonie weghaalt. De provincie Limburg investeerde eerder vier ton in een speciale leerstoel voor symfonische muziek aan de Universiteit van Maastricht. "Dat geld hebben we ook niet bij het orkest weggehaald."





De Philharmonie Zuidnederland ontstond door een door het rijk afgedwongen fusie van het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest. Sinds die fusie subsidiëren de twee provincies het orkest: Limburg met 1,75 miljoen euro per jaar en Brabant nu dus met anderhalf miljoen euro per jaar. Landelijk gezien is dat opmerkelijk. Er zijn geen andere provincies die structureel bijdragen aan het voortbestaan van orkesten; wel steunen de grote steden in de Randstad 'hun' orkesten met miljoenenbedragen.In Provinciale Staten heeft Swinkels voldoende steun voor zijn maatregel. Het orkest heeft wel nog formeel bezwaar aan getekend; een onafhankelijke commissie kijkt daar in oktober naar. Het ministerie van OC&W wil nog niet reageren: "We beraden ons op de situatie".