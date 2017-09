Man (32) fietst rondje door Breda-Noord en sloopt auto's, bushaltes en winkelruiten

BREDA - De politie heeft zondagavond in Breda na een klopjacht een man uit Oudenbosch (32) aangehouden. De man, een bekende van de politie, was op vernielingstocht door Breda-Noord. Met de hockystick sloeg hij tegen auto’s en bushaltes in de omgeving van de Maria Cherubinastraat. Ook sneuvelden er verschillende winkelruiten.

Meerdere omstanders belden de politie met de mededeling dat er een man rondfietste met een hockystick en een mes in zijn hand. De politie kwam met meerdere auto's op de melding af.



Agenten zagen de verdachte enkele keren voorbij fietsen, maar kregen hem niet zomaar te pakken. De man wist verschillende keren via brandgangen te ontsnappen. Uiteindelijk trok hij toch aan het kortste eind. Hij werd opgepakt in de buurt van de Wensel Cobergerstraat.

Bij de aanhouding van de man vond de politie in zijn jaszak het mes. Zijn fiets vond de politie ergens anders in de omgeving. De verdachte zit vast. De politie roept mensen met schade op aangifte te doen.