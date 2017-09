Hondenbezitters voelen zich de gebeten hond na bericht over bijtende stafford

EINDHOVEN - “Er zijn geen slechte honden, alleen slechte baasjes.” En: “Vechthonden bijten nauwelijks mensen." Tientallen hondeneigenaren reageerden boos op het nieuwsbericht over de stafford die afgelopen weekend een 85-jarige man beet. Ze voelen zich zelf de gebeten hond, lijkt het. “Omroep Brabant geeft elke keer eenzijdige berichtgeving zonder feiten”, schrijft een bezoeker. Wat zijn de feiten?

Ieder jaar worden 150.000 mensen door een hond gebeten. Dertig procent is zo ernstig, dat het slachtoffer naar het ziekenhuis moet. Kleine kinderen worden relatief vaak gebeten.



Als je op internet zoekt naar hondenbeten, kom je al snel bij een onderzoek uit 2007 van TNS NIPO. Houdenvanhonden.nl verwijst ernaar. Uit dit onderzoek blijkt dat American staffordshire terriërs, bull terriërs of Franse bulldogs nauwelijks mensen bijten. Volgens de site veroorzaken deze rassen 0,6 procent van de bijtincidenten.



Bloeddorstig

En dat past precies in het straatje van veel hondenbezitters die op onze Facebookpagina reageren. “Voel je vrij om de foto van mijn levensgevaarlijke, bloeddorstige, valse en gemene kruising te gebruiken”, schrijft Liss de Laat. Ze stuurde ons een niet anders dan schattig te noemen foto van haar hond.



Maar er is meer. In 2008 was er een rapport: Hondenbeten in perspectief. Dat bevestigde dat er veel meer bijtincidenten waren met jack russels (4,8 procent), herdershonden (5 procent) en labradors en golden retrievers (2,9 procent).



Het rapport schrijft echter ook dat de staffordshire ‘bovengemiddeld vaak’ bijt. En het verwijst naar een onderzoek uit Berlijn, waarin de stafford in de top drie staat bij bijtincidenten.



Hoe ernstig is dit nu allemaal? In het rapport staat ook een vergelijking met andere ongelukken. Met sporten bijvoorbeeld. Hondenbeten leveren 1,2 sterfgeval per jaar op, sporten elf. Door hondenbeten moeten 7000 mensen behandeld worden op de spoedeisende hulp, door sporten 160.000. “Het risico is absoluut en relatief klein”, concludeert het onderzoek.



Bullshit

Esther Sanders uit Eindhoven moest wel reageren toen iemand schreef dat wat hem betreft alle staffords moeten worden afgemaakt. “Wat een bullshit zeg! Ik heb een stafford die voor een chihuahua nog op zijn rug gaat liggen, zo onderdanig.”



Dat beeld bevestigt ze als we haar bellen voor een toelichting. “Ik heb twee kleine kinderen van 6 en 8, die kunnen er alles mee. Jazz is een gezinshond pur sang. Als een inbreker hem een koekje geeft, kan hij alles meenemen. Die doet echt niks.”



Hoe gaat het verder met de stafford die de 85-jarige man aanviel? De gemeente Woensdrecht, waar Huijbergen onder valt, gaat in gesprek met zowel het slachtoffer als de eigenaar van de hond. Daarna wordt besloten of er maatregelen volgen.