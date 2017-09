Eerste Hudson's Bay in Brabant gaat deuren openen: 'Dit is geen dooie V&D'

BREDA - De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay opent binnenkort de deuren in drie Brabantse steden. Breda is dinsdag de eerste gelukkige, Tilburg en Den Bosch volgen. Goed nieuws volgens retaildeskundige Paul Moers: "Het centrum zal een flinke boost krijgen."

Andere winkels in deze steden zullen minder blij zijn, er komt een concurrent bij.

"Winkels als Zara, Hema en Blokker zullen wel wat klanten hebben overgenomen toen de V&D sloot. Maar in principe is de komst van Hudson's goed nieuws voor andere winkels. Het brengt nieuw leven in het centrum, dat zorgt ook voor nieuwe klanten."



V&D is niet voor niets failliet gegaan. Waarom zou het een Canadese keten wel lukken?

"Nederland heeft nooit een warenhuisprobleem gehad, Nederland had een V&D-probleem. V&D was ouderwets en voegde weinig meer toe. Hudson's gaat dat heel anders doen. De Bijenkorf laat bovendien zien dat er zeker nog behoefte is aan een warenhuizen, zij groeien flink."



LEES OOK: Officiële openingsdata Hudson's Bay bekend



Hoe anders gaat Hudson's Bay het dan doen?

"Het is allemaal chiquer dan V&D, er zijn vooral merkspullen te krijgen. Maar het is nog wel duidelijk goedkoper dan de Bijenkorf."



"Ze zorgen ook voor veel meer reuring in de winkel. In Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld een kapper die uitkijkt over de stad en een stitchdesk waar je je spijkerbroek kan laten repareren. De winkels zijn ook heel ruim en licht opgezet, dat ziet er erg fraai uit. Dit is geen dooie V&D."



Wat vindt je van de keuze voor Breda, Tilburg en Den Bosch?

"In een stad als Almelo zouden ze het niet redden, te weinig klanten. Maar deze steden lijken me een perfecte match. Brabanders zijn bourgondiërs, die houden van mooie spullen én er wonen genoeg mensen in de buurt die het kunnen betalen."



Eindhoven krijgt geen vestiging. Is dat niet gek?

"Het is jammer. Maar ik snap heel goed dat ze zich niet ten koste van alles in Eindhoven willen vestigen. Ze hebben een pand nodig dat groot genoeg is en betaalbaar, als dat er niet is dan houdt het op."