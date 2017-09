Kersverse bruid Denise raakt niet uitgepraat over tandartsbezoek op de dag van haar bruiloft

UDENHOUT - Ze raakt nauwelijks uitgepraat, maar vooral - en gelukkig – nauwelijks uitgelachen over wat er met haar is gebeurd. Zaterdag brak een deel van één van de voortanden van Denise Schiedon uit Udenhout af. Op haar trouwdag notabene. De schade viel uiteindelijk mee, maar de schrik die zaterdagochtend zat er goed in.

“Mam, ik denk dat er een stukje van mijn voortand afgebroken is!” Denise schreeuwde het uit tijdens het eten van een broodje. En dat op de dag dat ze zou gaan trouwen en ook nog op een zaterdag.



Met spoed op zoek naar tandarts

Tandartsenpraktijken zijn dan normaal gesproken alleen bij spoedgevallen te bereiken. Haar eigen tandarts kon in ieder geval niets voor haar doen en verwees haar door naar een collega in de buurt. Hier kon ze ’s middags om vier uur terecht. Zo lang kon en wilde Denise niet wachten, want die middag stond niet alleen de huwelijksvoltrekking op het programma.



Er moest natuurlijk ook een bruidsreportage worden gemaakt. Dat doe je normaal gesproken éénmaal in je leven en dan is het niet leuk als je vereeuwigd wordt als een boerin die lacht met kiespijn.



'Heel erg'

"Als zoiets gebeurt op je trouwdag is dat natuurlijk drama. Als ze lachte, zag je het gelijk", vertelde haar vader Pim Bollen eerder tegen Omroep Brabant. Denise: “Dit was echt heel erg. Ik schrok me dood.”



Gelukkig was haar gezelschap vindingrijk. “De fotograaf wist zijn vriendin te bereiken en die is tandartsassistente. En via haar kon ik terecht bij tandarts Reijnen in Tilburg.“ Deze man repareerde de voortand en hij zorgde er zo voor dat Denise stralend op de foto kon.



'Lieve tandarts'

Vervolgens spoedde ze zich naar Udenhout waar ze dolgelukkig ja zei tegen haar Dennis van Bavel. Haar dag kon al helemaal niet meer kapot toen ze hoorde dat de tandarts een origineel cadeau voor haar in petto had. “Hij zou me geen rekening sturen. Echt een lieve tandarts. Vervolgens hebben we er een mooi feest van gemaakt”, blikt Denise nog nagenietend terug.



Het hele weekend en ook deze maandag is de tandenpech van Denise aan de orde van de dag geweest. Haar huwelijksdag zal ze ook om deze reden dus nooit meer vergeten. Denise: “Het was allemaal super grappig. Echt geweldig!”