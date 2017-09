Gemeenten en veehouderijen laks, concludeert provincie

DEN BOSCH - In een aantal gemeenten in onze provincie zijn veehouderijen dertien jaar geleden voor het laatst gecontroleerd op het naleven van vergunningen. Ook bedrijven zelf houden zich niet aan de afspraken.

In twaalf van vijftien onderzochte gemeenten hebben ze regels overtreden waarbij gemeenten niet adequaat hebben opgetreden. Dit blijkt uit een steekproef van de provincie.



Te hoge uitstoot

De volgende overtredingen kwamen aan het licht: een te hoge uitstoot van ammoniak en fijn stof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer of andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring.



Als gemeenten meewerken, is het mogelijk om alle veehouderijen in Noord-Brabant binnen drie jaar op een uniforme manier te controleren. Dit blijkt uit een onderzoek dat de provincie met negen gemeenten heeft uitgevoerd. Méér en beter controleren van veehouderijen is gewenst: een steekproef onder vijftien gemeenten heeft veel tekortkomingen aan het licht gebracht.



'Intensiveer toezicht'

De provincie moet erop toezien dat gemeenten hun taken goed uitvoeren. Dat blijkt hard nodig: in vijf van de onderzochte gemeenten was het zeven tot dertien jaar geleden sinds de laatste controle.



Alle gemeenten uit de steekproef hebben van de provincie een rapport gekregen. Alle gemeentebesturen in Brabant hebben bovendien het dringende verzoek ontvangen het toezicht op veehouderijen te intensiveren.