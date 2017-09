Emotionele familieleden zien dierbaren weer, slachtoffers orkaan Irma geland in Eindhoven

Lange tijd was er veel onduidelijk, nu zien ze elkaar weer

EINDHOVEN - Het eerste vliegtuig met evacués uit Sint Maarten is geland op Vliegbasis Eindhoven. Al eerder werden de mensen geëvacueerd naar Curaçao. Maar nu landen de slachtoffers van orkaan Irma voor het eerst in Nederland, waar ze worden opgevangen door emotionele vrienden en familieleden.

Zo’n honderd evacués zijn in Eindhoven aangekomen met het militaire vliegtuig KDC-10. Na veel onzekerheid komt voor familieleden nu eindelijk het moment dat ze hun dierbaren weer terugzien. Het eiland Sint Maarten was door orkaan Irma volledig afgesloten van internet en telefonie en daarom was het nog lange tijd de vraag hoe het met de slachtoffers op het eiland gaat.

Cruciale rol voor Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven is het enige militaire transportvliegveld van Nederland en speelt daarom een cruciale rol bij de hulporganisatie na orkaan Irma. Al het vliegverkeer tussen Sint Maarten en Nederland verloopt via de vliegbasis. Al eerder vertrok op maandagmiddag een militair vliegtuig met ruim tweehonderd hulpverleners en militairen naar Sint Maarten.