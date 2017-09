Harde tik op billen van voorbijgangster was tienerweddenschap

TILBURG - De tiener die een willekeurige vrouw op een fiets hard op de billen sloeg in Tilburg, deed dat vanwege een wedddenschap. Pech voor hem: er reed een politieauto achter hem en even later zat de jongen daar zelf achterin. Wat volgde was een stevig gesprek met hem en zijn ouders. "We vroegen wat hij ervan zou vinden als iemand dat bij zijn moeder zou doen."

Agent Tekelenburg ziet zondagavond voor zijn politieauto vier tieners fietsen op de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg. Eén van de jongens slaat plotseling een vrouw op een fiets hard op de billen. "De vrouw had een kind achterop. Ik zag haar verschrikt omkijken. Ze zag vier jongens met petjes en capuchons om zich heen."



'Bij kop en kont gepakt'

Tekelenburg twijfelt niet. "Het was een heterdaad situatie. Je moet met je handen van iemand afblijven. Als je daar als politie niks aandoet, ga je de grenzen oprekken. Ik heb die jongen bij kop en kont gepakt en in de wagen gezet. " De agent wil ook graag het slachtoffer spreken, maar zij is er dan al vandoor."



Zelf opbiechten

Wat volgt is een ritje met de tiener naar zijn ouderlijk huis. "Hij moest zelf aan zijn ouders vertellen wat hij had gedaan. Het bleek een weddenschap te zijn. Hij had er direct heel veel spijt van."



Tekelenburg wilde de jongen graag duidelijk maken wat zijn onbezonnen daad met een slachtoffer kan doen. "Iemand komt aan je lichaam, dat is niet prettig. Wat zou ervan vinden als iemand zoiets bij zijn moeder doet?"



En die boodschap leek aan te komen: "Hij was echt verdrietig en zei heel vaak sorry. En dat was niet omdat hij gepakt was. Ik denk niet dat hij het nog eens doet."



Nog een jongetje

Ondertussen hoopt de politie nog wel in contact te komen met de vrouw die de klap incasseerde. "Ik wil die jongen zijn excuses laten aanbieden. Voor een slachtoffer kan het helpen om de dader te onmoeten. In dit geval ziet ze dan dat het eigenlijk nog een jongetje is. En misschien wil ze wel aangifte doen."



Op facebook spreekt de politie over een mishandeling/aanranding.