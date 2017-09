Dode zwaan gedumpt langs de weg, 'hoe komt iemand aan zo'n dood dier?'

BERGEN OP ZOOM - Boswachters vinden regelmatig illegaal gedumpt afval in de bossen. Drugsafval, tuinhekjes of autobanden, niets is te gek. Toch stond boswachter Erik de Jonge maandag wel even raar te kijken bij een gedumpte blauwe vuilniszak. In Bergen op Zoom was namelijk een zak gedumpt met daarin een dode wilde zwaan.

"Hij was niet geringd, raak geschoten en er zat ook geen bloed", vertelt Erik. De boswachter kreeg een melding van een buurtbewoner binnen dat er een blauwe zak met een dood dier erin lag. "Ik denk dat iemand deze zwaan heeft gevonden of aangereden en niet goed wist wat hij er mee moest."



En dus lag het dier in een blauwe vuilniszak langs de weg. "Het is wel een beetje gek. Hij was ook niet gekortwiekt. Het was echt een wilde zwaan."



De boswachter heeft het dier niet weggegooid maar in natuurgebied het Markiezaatsmeer gelegd. Andere dieren vinden een dode zwaan namelijk best een prima maaltijd. "Vossen en kraaien eten zo'n dood dier wel op. Vinden ze lekker."