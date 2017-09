Bij voetbalclub Bladella blijft vrijwilligerswerk verplicht

BLADEL - Bij Bladella moet je als lid vrijwilligen, doe je dat niet, dan kan je in het uiterste geval weggestuurd worden. Dat heeft de club besloten in een ledenvergadering. Daarmee trekken ze zich weinig aan van de mediastorm die afgelopen winter opstak. Toen kreeg de club het hele land over zich heen nadat ze een aantal jonge leden hadden weggestuurd.

Heel Nederland had er een mening over, het besluit van Bladella om twee jongetjes te royeren omdat ze te weinig lootjes voor een loterij hadden verkocht. De club kreeg bedreigingen en de KNVB noemde het een 'onbegrijpelijk besluit'. Woorden die de bond later overigens weer moest inslikken.



Volgens clubsecretaris Tim Boemaars waren de leden en het bestuur het echter vrij snel eens: "We hebben discussie gehad, maar uiteindelijk is iedereen ervan doordrongen dat we vrijwilligers nodig hebben. Bij een club met 1100 leden kan je niet zonder." En dus blijven de regels hetzelfde.



Ze zijn niet doof geweest voor de kritiek, zegt Boemaars: "Met nieuwe leden gaan we nu eerst om tafel en leggen we voor dat er af en toe gevrijwilligd moet worden." Maar als leden daar niet aan mee willen werken dan is dat een probleem. "Je mag ervan uitgaan dat mensen die lid worden, weten wat er van ze verwacht wordt. Zo niet, dan zijn er consequenties."



Van leden wordt gevraagd om ongeveer één keer in de twee maanden iets te doen voor de club. Boemaars: "Vooral voor bardiensten is het tekort nijpend. Dat kan iedereen ook wel. Maar het kan ook zijn dat iemand een keer moet fluiten." Aan de inmiddels beroemde loterij verandert niks. Lootjes moeten verkocht worden.



