Vrachtwagens botsen op A67 bij Lierop, lange file tot gevolg

LIEROP - Op de A67 bij Lierop is maandagmiddag een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Het ongeval gebeurde aan het begin van de avondspits. Binnen korte tijd stond er een lange file.

Automobilisten van Venlo naar Eindhoven sluiten aan in een file van meer dan dertig minuten. De rechterrijstrook is afgesloten. Na verwachting zal de weg rond half acht weer vrij gegeven worden.



Kijkersfile

Aan de andere kant is het ook langzaam rijden en stilstaan. Daar staat namelijk een kijkersfile. De vertraging is voor deze rijrichting ongeveer een kwartier.



Rijkswaterstaat meldt dat er bergers en een aannemer naar de plaats van het ongeluk onderweg zijn. Er ligt namelijk diesel op het wegdek en dat moet opgeruimd worden.